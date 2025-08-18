Спорт
13:29, 18 августа 2025Спорт

Спонсор отказался от финского клуба после прихода туда выступавшего в КХЛ игрока

Спонсор отказался от команды после прихода туда игравшего в КХЛ Пулккинена
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ярослав Неелов / РИА Новости

Компания Pihlajalinna, являвшаяся спонсором финского хоккейного клуба «Киекко-Вантаа», отказалась выделять деньги команде после того, как в нее пришел выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Тему Пулккинен. Об этом сообщает Italehti.

Представитель компании заявил, что действия «Киекко-Вантаа» не соответствуют их ценностям. Председатель правления команды Ансси Аура отметил, что они были готовы к подобным шагам спонсоров. Утверждается, что решение Pihlajalinna не повлияет на клуб, а другие спонсоры разрывать контракты с «Киекко-Вантаа» пока не планируют.

Аура заявил что перед подписанием контракта с Пулккиненом провели комплексный анализ ситуации. «Мы хотим простить этого игрока и дать ему возможность вернуться в финский хоккей», — заявил функционер.

Ранее Пулккинен заявил, что сожалеет о выступлении в КХЛ после начала специальной военной операции. «Деньги были главным мотиватором, этого нельзя отрицать. Именно деньги меня и удерживали», — заявил игрок. В сентябре 2023-го финн подписал контракт с китайским «Куньлунь Ред Стар». На тот момент он был единственным финским спортсменом в КХЛ. До этого он выступал за «Трактор», ярославский «Локомотив», минское и московское «Динамо».

