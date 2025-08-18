Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:33, 18 августа 2025Россия

Увеличилось число жертв разрушительного взрыва на российском заводе

МЧС России: Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло до 24
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Число жертв разрушительного взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 24. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Кроме того, количество пострадавших выросло до 157. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков объявил 18 августа в регионе днем траура. Он также сообщил, что принял решение о выплате семьям жертв взрыва по 1 567 500 рублей. Кроме того, пострадавшие получат от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от травм.

Мощный взрыв на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесное прогремел 15 августа. По неподтвержденной официально версии, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. В сети также появились кадры, предположительно, с последствиями происшествия. На них видно практически опустошенную территорию с поваленными деревьями и разрушенными постройками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США высказались о размещении американских войск на Украине из-за гарантий безопасности

    Гашек прокомментировал встречу Трампа и Путина

    Появилось еще одно подтверждение серьезного ухудшения здоровья короля Карла III

    Страна НАТО резко нарастила закупки российского масла

    Зеленский встретился с лидерами ЕС перед визитом в Белый дом

    Стали известны подробности о пострадавших при взрыве в Рязанской области

    ЦБ поднял курсы доллара и евро

    Сийярто ответил попытавшемуся оправдать нападение ВСУ на нефтепровод Сибиге

    Врач успокоила беспокоящихся о здоровье любителей мяса

    Зеленский в базовой футболке встретился со спецпосланником Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости