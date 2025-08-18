Увеличилось число жертв разрушительного взрыва на российском заводе

МЧС России: Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло до 24

Число жертв разрушительного взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 24. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Кроме того, количество пострадавших выросло до 157. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков объявил 18 августа в регионе днем траура. Он также сообщил, что принял решение о выплате семьям жертв взрыва по 1 567 500 рублей. Кроме того, пострадавшие получат от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от травм.

Мощный взрыв на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесное прогремел 15 августа. По неподтвержденной официально версии, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. В сети также появились кадры, предположительно, с последствиями происшествия. На них видно практически опустошенную территорию с поваленными деревьями и разрушенными постройками.