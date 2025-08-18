Интернет и СМИ

В Европе предсказали давление Трампа на Зеленского для принятия условий России

WSJ: В ЕС ожидают, что Зеленский столкнется с давлением Трампа
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

В Европе предсказали давление президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского для принятия условий России, озвученных на Аляске. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Европейские чиновники заявили, что ожидают, что Зеленский столкнется с давлением Трампа принять сделку, обозначенную президентом России Владимиром Путиным в пятницу на встрече на Аляске», — говорится в публикации.

По информации издания, европейские чиновники в частном порядке признают, что Украине придется согласиться с утратой территорий.

Ранее издание La Vanguardia выразило мнение, что Трамп может полностью отказаться от Украины, если Зеленский не примет его условия и не решится пойти на уступки.

Газета The New York Times писала, что глава Белого дома в телефонном разговоре с украинским лидером предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения. Зеленский отверг эту идею.

