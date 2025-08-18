Россия
08:30, 18 августа 2025Россия

В России предрекли новую реальность на поле боя после одного действия Зеленского

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В случае, если президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом откажется признать Донбасс российским, на поле боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сформируется новая реальность, считает военблогер Юрий Подоляка. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Причем уже следующие несколько недель покажут, насколько при этом были сильны реальные позиции Москвы и Киева. Конец летней кампании и осень будут чрезвычайно жаркими. Намного более жаркими, чем даже это лето. А потом будет новая "реальность на поле боя", исходя из которой и будут сформированы следующие предложения Москвы», — считает военный блогер.

«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

По его словам, такой сценарий кажется неизбежным, так как с большей долей вероятности Зеленский во время встречи с Трампом не примет условия мирного урегулирования по Украине, одно из которых заключается в признании Донбасса российской территорией.

Ранее сообщалось, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами и Зеленским предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения. Он отказался от требования немедленного прекращения огня и считает, что быстро заключить мирный договор можно в случае, если Киев согласится уступить России остальную часть Донбасса. Такой план американский лидер намерен обсудить во время очной встречи с украинским коллегой в Вашингтоне, которая пройдет в понедельник, 18 августа.

Трамп откололся от Украины и ключевых европейских союзников после саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, состоявшегося 15 августа. Как писала NYT, президент США принял точку зрения российского лидера о необходимости заключения всеобъемлющего мирного соглашения вместо немедленного прекращения огня.

    Все новости