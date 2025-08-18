Бывший СССР
Жительница ЛНР отправила ответное письмо жене Трампа

Фаина Савенкова из ЛНР отправила Мелании Трамп письмо о детях Донбасса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мелания Трамп

Мелания Трамп. Фото: Reuters

Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ), написала письмо первой леди США Мелании Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме девушка указала на вину президента Украины Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса. Она попросила Меланию остановить эту трагедию.

«Но я как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому», — отметила жительница Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее Трамп опубликовал письмо жены, адресованное президенту России Владимиру Путину. В нем Мелания призвала Путина защитить детей. По ее словам, сейчас для этого настало время.

В ходе встречи на Аляске Трамп лично передал Путину письмо от своей жены. В послании первая леди США попросила защитить детей от войны.

