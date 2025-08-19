Болельщика бразильского клуба приговорили к году тюрьмы за бросок на поле свиной головы

Фаната «Коринтианса» приговорили к году тюрьмы за бросок на поле свиной головы

Суд Сан-Паулу вынес приговор болельщику бразильского «Коринтианса» Осни Фернандо Луису, который бросил на поле свиную голову в матче чемпионата страны против «Палмейраса». Об этом сообщает Globo.

Фанат был признан виновным в преступлении против «мира в спорте» и приговорен к одному году тюрьмы. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Луис вину не признал и имеет право обжаловать приговор.

Болельщик до начала матча выкладывал посты в соцсетях о том, как купил на рынке свиную голову. Он также обещал бросить ее на поле.

В 2011 году болельщики московского ЦСКА устроили перформанс с шестью свиными головами перед дерби со «Спартаком». Они повесили их на мосту по пути следования фанатов от метро «Спортивная» к стадиону «Лужники», где проходил матч.