10:37, 19 августа 2025Спорт

Чемпиона Украины по боксу дисквалифицировали на 10 лет за допинг

Чемпиона Украины по боксу Зиневича дисквалифицировали на 10 лет за допинг
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Максим Зиневич (справа)

Максим Зиневич (справа). Кадр: Sport Rezerv / YouTube 

Действующий чемпион Украины по боксу в весовой категории до 75 килограммов Максим Зиневич получил дисквалификацию за применение допинга. Об этос сообщается на сайте Национального антидопингового центра.

Спортсмен отстранен от соревнований на 10 лет начиная с 30 апреля этого года. В его допинг-пробе обнаружили запрещенные препараты остарин и лигандрол.

Зиневич стал чемпионом Украины в марте этого года. На соревнованиях он представлял Николаевскую область.

Ранее российского борца Аслана Абдуллина отстранили на четыре года от соревнований за допинг. Его дисквалифицировали на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

