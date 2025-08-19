Силовые структуры
14:52, 19 августа 2025Силовые структуры

Генпрокуратура России потребовала два миллиарда рублей с «кровавого Рузвельта»

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Генпрокуратура России подала иск на 2,1 миллиарда рублей к бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), осужденного на пожизненный срок. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде Дагестана.

Надзорное ведомство установила новые эпизоды злоупотребления полномочиями экс-мэром с целью своего обогащения и родственников путем противоправного завладения государственным имуществом.

Амиров был мэром Махачкалы с 1998 года. Его задержали в 2013 году, для чего спецназ на бронетранспортерах перекрыл несколько улиц города, а самого чиновника силовики вывезли на вертолете. Прикованный к инвалидной коляске бывший руководитель дагестанской столицы получил прозвище «кровавый Рузвельт» за расправы над оппонентами.

В июле 2014 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Амирова виновным в подготовке теракта. По версии обвинения, он планировал сбить с помощью переносного зенитного комплекса «Стрела-2М» пассажирский самолет, на котором должен был лететь депутат Народного собрания Дагестана, управляющий отделением Пенсионного фонда республики Сагид Муртазалиев, считавшийся политическим конкурентом Амирова.

В 2015 году он был осужден на пожизненный срок за расправу над следователем и обстрел торгового центра в Каспийске.

Кировский районный суд Саратова в сентябре 2022 года по иску Генпрокуратуры постановил изъять у экс-главы Махачкалы в доход государства 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка стоимостью свыше пяти миллиардов рублей.

Лишившийся возможности ходить после покушения в 1993 году, Амиров отбывает срок в колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

    Все новости