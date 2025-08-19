Главу азербайджанской диаспоры на Урале лишили российского гражданства. Его обвинили в этносепаратизме

Главу челябинской азербайджанской общины Ханкишиева лишили гражданства РФ

Главу азербайджанской диаспоры Челябинской области и крупного бизнесмена Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства и запретили ему въезд в РФ.

Утверждается, что его паспорт аннулирован решением Федеральной службы безопасности (ФСБ). Официально информация не подтверждена, при этом «Царьград Урал» сообщает, что лишение гражданства подтвердил изданию источник в силовых структурах, и что решение вынес суд «на основании собранных доказательств» (не указывается, каких именно).

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Один из руководителей диаспоры Элхан Бадалбейли сообщил Ura.Ru, что новости о Ханкишиеве узнает из СМИ, тот сейчас находится в Азербайджане, и связи с ним нет. Он охарактеризовал ситуацию как «непонятную».

«Sputnik Армения» заявило, что Ханкишиева обвиняют в пропаганде этносепаратизма. «Царьград» добавляет, что под руководством главы диаспоры действовала организованная преступная группа, которая незаконно контролировала овощные и фруктовые рынки Южного Урала. Кроме того, у Ханкишиева якобы были планы по созданию в регионе этнического анклава.

Что известно об Аршаде Ханкишиеве?

На имя Ханкишиева в Челябинске зарегистрировано несколько предприятий: ООО «Фруктдом» и «Фрут-Хауз», которые торгуют фруктами (выручка по итогам 2024 года составила 1,4 миллиарда рублей и почти 96 миллионов соответственно) и ООО «Нар Шараб» (деятельность ресторанов) с выручкой почти 167 миллионов. Оно владеет, в частности, популярным в Челябинске рестораном «Камон в кардамон».

Ранее он также был президентом Челябинской областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан» и председателем Общественной организации «Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Челябинской области», обе ликвидированы по решению суда.

Сообщается, что он ведет предпринимательскую деятельность 21 год, создал пять компаний и 103 рабочих места. По приблизительной оценке, в 2022 году личный доход предпринимателя составил 1,2 миллиона рублей в месяц.

Военкор назвал лишение Ханкишиева паспорта «ответом на хамство Азербайджана»

По мнению военкора Александра Коца, решение является «ответом на хамство Азербайджана, льющееся из Баку с июля» и ударом по кошельку государства. Он сослался на то, что в азербайджанской диаспоре, как утверждает Коц, крутятся колоссальные деньги, но львиная доля их уходит на родину. «Лишение гражданства и депортация лидеров диаспор во многом ломает привычные бизнес-схемы», — считает он.

Коц также сообщил, что 19 августа в Россию не впустили азербайджанского продюсера и телеведущего Эмина Эфенди, который «оскорбительно высказывался в своем паблике о России и открыто выражал поддержку Украине».