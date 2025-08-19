Мир
02:41, 19 августа 2025МирЭксклюзив

Политолог заявил об изоляции Европы из-за конфликта с Россией

Варвара Кошечкина
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Очевидно, что Россия никогда не находилась ни в какой изоляции, ощущать ее на себя сейчас во многом начала Европа, заявил политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на экспертов написал о том, что факт проведения российско-американских переговоров на высшем уровне означает выход России из международной изоляции.

Дудаков призвал не воспринимать всерьез риторику подобного рода со стороны американских и англоязычных медиа. «Всем же абсолютно очевидно, что Россия никогда не находилась ни в какой изоляции. В подтверждение этому наши постоянные контакты с ключевыми партнерами России вроде Китая, Индии, Бразилии и других стран. И наш президент, например, не так давно ездил в Арабские Эмираты с визитом. К нам приезжали и лидер Китая, и премьер-министр Индии», — высказался политолог.

Страны глобального Запада пытались изолировать Россию, но их стратегия полностью потерпела фиаско, отметил он. «Кроме Европы никто больше в этой парадигме изоляции России не работает. И сама Европа сейчас себя начала сейчас ощущать в режиме полноценной изоляции, потому что с Россией у них продолжается конфронтация, плюс очень сложные отношения и конфликт с администрацией [президента США Дональда] Трампа, плюс со странами глобального Юга тоже выстроить нормальные отношения на текущий момент не получается», — заключил эксперт.

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги прошла 15 августа на Аляске. Она стала первой очной встречей президентов России и США. Главы государств не виделись с 2021 года, когда Путин и экс-глава Белого дома Джо Байден участвовали в двустороннем саммите в Женеве.

