Мединский напомнил об обстрелах Ленинграда со стороны Финляндии

Мединский: Опыт взаимодействия Финляндии с Россией включал обстрел Ленинграда

Опыт взаимодействия Финляндии с Россией включал обстрел Ленинграда в 1941 году во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что страна имеет протяженную границу с Россией и опыт взаимодействия с Советским Союзом во время Второй мировой войны.

Мединский напомнил, что финны обстреливали Ленинград осенью 1941 года, чем власти того времени гордились.

«Про систематические обстрелы "Пьетари" (Петрограда) осенью 1941 года газета "Ууси Суоми" писала: "Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским". Сейчас они называют это не "пламенными приветами", а "опытом взаимодействия"», — написал Мединский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил финскому президенту историю страны. Министр заявил, что в 1944 году Финляндия взяла на себя обязательства и подписала договор о вечном нейтралитете, но при этом вступила в Североатлантический альянс.