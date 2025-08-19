Россия
15:36, 19 августа 2025Россия

Меньше контрольных и оценки за поведение. Какие еще изменения ожидают российских школьников с 1 сентября?

Львова-Белова заявила, что в школах уменьшат количество контрольных с 1 сентября
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказала, какие нововведения ожидают российских школьников в новом учебном году.

Так, у учеников должно стать меньше контрольных, проверочных (в том числе всероссийских) и лабораторных работ. Они станут занимать не более 10 процентов учебного времени по каждому предмету на протяжение всего учебного года.

Кроме того, в 5–7-х классах перестанут изучать обществознание. Вместо него в этих классах дети станут изучать учебный курс «История нашего края». Причем ранее планировалось убрать обществознание только в шестом и седьмом классах.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Станет действовать новый порядок оказания медпомощи. В частности, в школах вводится должность медсестры‑специалиста. Изменится и стандарт оснащения школьных медпунктов.

В 84 российских школах в пилотном режиме начнут ставить оценки за поведение. Эксперимент проведут в школах в Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областях, Мордовии, Чечне и Луганской народной республике. Баллы за поведение должен будет выставлять классный руководитель. При этом он должен учитывать мнения других педагогов, которые работают с ребенком. Оценивать планируют, в частности, дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми, а также социальную активность и правомерное поведение.

Оценки за поведение будут выставлять с 1-го по 8-й класс. Выпускные классы из эксперимента убрали, чтобы «не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам», поясняла замминистра просвещения Ольга Колударова. Но далее планируется распространить проект на всех школьников.

Также родители смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы контролировать соблюдение комфортных условий для экзаменуемых и защищать права выпускников.

В России заговорили о возможной отмене домашних заданий

В последнее время в России разгорелась дискуссия о возможности отменить для школьников домашние задания. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин высказывался, что отмена становится все более актуальным вопросом, так как у детей появляются новые возможности для формального его выполнения — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и другие. Он также привел в пример мировой опыт, когда основными домашними заданиями являются творческие задачи, которые способствуют развитию критического мышления.

Володин также сообщал, что ГД планирует выработать предложения, которые касаются изменения ситуации с домашними заданиями.

Материалы по теме:
Правила поведения в школе на уроке и на перемене. Как учащимся можно себя вести, а как — нельзя?
Правила поведения в школе на уроке и на перемене. Как учащимся можно себя вести, а как — нельзя?
29 мая 2025
«Не стоит тратить десять лет на учебу» В России меняют систему образования. Чего ждать школьникам?
«Не стоит тратить десять лет на учебу»В России меняют систему образования. Чего ждать школьникам?
12 мая 2025
Куда можно поступить без ЕГЭ в 2025 году. В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
Куда можно поступить без ЕГЭ в 2025 году.В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
23 июня 2025

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что домашние задания для школьников необходимо отменить на выходные, а нагрузку на преподавателей снизить. Но полная отмена домашних заданий, ро его мнению, усугубит ситуацию с качеством обучения школьников.

А член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман считает, что перегрузка школьников связана не с объемом возложенных на них задач, а с методикой образования. По его мнению, домашние задания должны остаться в программе.

При этом с сентября будут действовать новые нормы по количеству задаваемого школьникам домашнего задания.

