«Закроют все двери и будут обсуждать». Почему Зеленский впервые не стал отказываться от уступок территорий?

Политолог Барабанов: Вопрос территорий зависит от встречи Путина и Зеленского

Решение территориального вопроса в рамках урегулирования конфликта на Украине напрямую зависит от возможности личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом «Ленте.ру» заявил программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Публичных сведений о позиции Украины нет, но это все замыкается на более ключевой вопрос — реален ли саммит Путин — Зеленский Олег Барабанов программный директор клуба «Валдай»

По информации издания The Wall Street Journal (WSJ), Зеленский не отказался от уступок территорий в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом 18 августа. При этом политик допустил только «пропорциональные обмены».

Зеленский сослался на сложности с уступками территорий

В ходе встречи в Белом доме Зеленский вновь упомянул невозможность территориальных уступок по Конституции Украины. Он также сослался на сложность перемещения населения с подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики.

На пресс-конференции по итогам переговоров политик заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться только между ним и президентом России Владимиром Путиным. При этом он отказался от условий для начала переговоров с Москвой об урегулировании конфликта, включая требование безусловного прекращения огня на 30 дней.

16 августа Зеленский в совместном разговоре с Дональдом Трампом и европейскими лидерами отверг отказ от притязаний на Донбасс. За неделю до этого он назвал возможный вывод украинских войск из региона «вторым разделом» Украины и недопустимым событием для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

По мнению Олега Барабанова, заявления Зеленского относительно возможности уступки территорий являются попыткой скрыть истинную позицию вплоть до личной встречи с Путиным. Политолог подчеркнул, что организация переговоров с российским лидером является ключевым требованием политика. Он также указал и на озвученное после встречи в Белом доме нежелание сдавать оставшуюся подконтрольную территорию ДНР без боя.

Зеленский не собирается раскрывать свои карты перед Путиным, поэтому здесь он и Трамп мутят воду. Сначала саммит, а там уже закроют все двери в комнату и будут обсуждать Олег Барабанов программный директор клуба «Валдай»

Европейские лидеры отвергли уступки Киева Москве

В ходе закрытой встречи европейские лидеры раскритиковали идею уступок территорий Украиной, использовав различные аналогии. В частности, политики Евросоюза сравнили предложение вывести Вооруженные силы Украины из Донбасса с отказом США от родного штата Дональда Трампа. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также публично провел аналогию между выводом украинских войск из ДНР со сдачей Вашингтоном Флориды.

Президент Финляндии Александр Стубб удивил Трампа, назвав подконтрольные Киеву Славянск и Краматорск в ДНР «бастионами против гуннов». По словам источников WSJ, это произвело «определенное впечатление» на американского лидера.

По данным издания The Financial Times (FT), в ходе беседы Трамп заявил, что территории Украины «не являются его делом» и являются вопросом уже для Киева. Как заявили собеседники газеты, фраза главы Белого дома вызвала положительную реакцию европейцев.

Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Alexander Drago / Reuters

Зеленский передал Трампу документ об отказе от уступок

FT также сообщило о переданном Зеленским Трампу документе о принципах урегулирования на Украине. Вопреки заявлениям политика, в тексте содержится пункт об отказе Украины от территориальных уступок. Как утверждается, вывод ВСУ из Донбасса «создаст основу для быстрого продвижения ВС России до Днепропетровска».

По информации WSJ, требования Киевом гарантий безопасности включают в себя четыре компонента:

присутствие иностранных контингентов;

противовоздушная оборона Украины;

поставка новых вооружений;

контроль за прекращением боевых действий.

Зеленский также включил в документ предложение о покупке у Вашингтона оружия на сумму в 100 миллиардов долларов. Как сообщает FT, Киев не раскрыл список требуемого вооружения, однако четко заявил о намерениях приобрести не менее 10 ЗРК Patriot. Взамен Украина предложила США сделку по производству беспилотников украинскими оборонными компаниями на 50 миллиардов долларов.

Политолог указал на позицию Москвы по новым регионам

Олег Барабанов отметил позицию России по необходимости предварительного раунда переговоров на более низком уровне перед встречей Путина и Зеленского. По мнению эксперта, личная встреча с политиком также не укладывается в психологический профиль российского лидера.

Политолог также оценил высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова об обязательном обсуждении территориальных вопросов с Украиной на фоне заявлений о якобы возможном обмене территорий. Он подчеркнул, что в настоящий момент все заявления о готовности на такой шаг исходят со стороны западных политиков.

Если мы смотрим на официальные тексты и официальные заявления, этой темы в российском официальном дискурсе нет. И одновременно напомню о незыблемости российской Конституции Олег Барабанов программный директор клуба «Валдай»