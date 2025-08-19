«Встречу на Аляске» захотели сделать товарным знаком

RT: Москвич захотел зарегистрировать товарный знак «Встреча на Аляске»

Столичный предприниматель решил стать обладателем прав на товарный знак «Встреча на Аляске». Как сообщает RT, москвич подал соответствующую заявку в Роспатент.

Отмечается, что занимающийся ресторанным бизнесом гражданин планирует использовать указанный бренд для выпуска продуктов питания, а также работы кафе и ресторанов, а рассмотрение самой заявки может занять до восьми месяцев.

На Аляске 15 августа состоялась встреча президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Как рассказал во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, снятие антироссийских санкций в ходе переговоров не обсуждалось.

Ранее стало известно, что на фоне популярности сгенерированных нейросетями животных, которых называют вымышленными итальянскими словами, житель Калужской области захотел выпускать цифровые публикации, полиграфию, канцелярские товары и сувениры под товарным знаком Бомбардиро Крокодило (Bombardiro Crocodilo, крокодил и самолет-бомбардировщик одновременно, одно из основных действующих лиц соответствующей вселенной — примечание «Ленты.ру»).