Хинштейн словами «не зря освятил кабинет» отреагировал на сделку Смирнова со следствием

Хинштейн: Сделка Смирнова со следствием означает полное признание вины

Врио главы Курской области Александр Хинштейн отреагировал на сделку ранее возглавлявшего регион Алексея Смирнова со следствием. Комментарий на этот счет он разместил в Telegram.

О заключении Смирновым сделки со следствием стало известно 20 августа.

«Не зря я, значит, освящал свой кабинет», — написал Хинштейн, ранее пригласивший священника в свой рабочий кабинет, который до этого занимал Смирнов. Хинштейн также заявил, что заключение досудебного соглашения свидетельствует о полном признании Смирновым вины.

В соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства заключение досудебного соглашения о сотрудничестве подразумевает согласие фигуранта с предъявленным обвинением.

Ранее в России сообщили, что именно хищения в Курской области сделали возможным вторжение в регион украинских войск в августе 2024 года. «Действия обвиняемых [экс-губернатора Курской области Алексея] Смирнова и [его заместителя Алексея] Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, (…) позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области», — сказал пожелавший остаться неизвестным представитель силовых структур.