Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:33, 20 августа 2025Экономика

Наблюдаемая россиянами инфляция сильно разошлась с официальной

ЦБ: Наблюдаемая россиянами инфляция оказалась почти вдвое выше официальной
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В августе 2025 года наблюдаемая россиянами годовая инфляция оказалась почти вдвое выше официальной. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центрального банка (ЦБ) РФ.

В опросе приняли участие россияне старше 18 лет, проживающие в разных регионах страны. Интервью проводились по месту жительства респондентов в режиме face-to-face. По итогам исследования выяснилось, что наблюдаемые гражданами темпы роста потребительских цен сильно разошлись с официальной статистикой. Так, в первой половине последнего летнего месяца годовая инфляция в России, по мнению граждан, составила 16,1 процента. В сравнении с июльским значением показатель увеличился на 1,1 процентного пункта (п. п.).

По данным Росстата, годовые темпы роста потребительских цен в стране к 11 августа замедлились до 8,55 процента, а к середине месяца, согласно сведениям ЦБ, инфляция ускорилась до 8,8 процента. Таким образом, наблюдаемая россиянами инфляция оказалась выше официальной примерно в 1,9 раза.

Материалы по теме:
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
25 июля 2025

По итогам второго квартала 2025 года число регионов России с двузначными темпами роста потребительских цен, по данным регулятора, составило 36. В январе-марте подобных субъектов в стране насчитывалось в общей сложности 57.

Постепенное замедление инфляции, указывали в Центробанке, стало одной из главных причин смягчения денежно-кредитной политики. По итогам июльского заседания совет директоров регулятора понизил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 20 до 18 процентов годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что дальнейшая динамика ключевой будет во многом зависеть от того, насколько устойчивым окажется тренд замедления инфляции. Нынешние темпы роста цен все еще более чем вдвое превышают установленный Банком России таргет в четыре процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это суровая реальность». Европа ищет способ ввода войск на Украину. Какую роль в этом может сыграть дружественная России страна?

    Россиянин уснул и сжег восемь квартир

    В МИД прокомментировали операцию по спасению застрявшей на горе в Киргизии россиянки

    Медведев отреагировал на идею отправки солдат НАТО на Украину словами «галльский петух»

    Стример ушел из жизни в прямом эфире после нескольких месяцев издевательств

    Порошенко высказался об отказе Украины от членства в НАТО

    В офисе Зеленского назвали обязательное условие для обсуждения мирного урегулирования

    Звезда Голливуда потерял зрение из-за изнурительных съемок

    Украинка с самыми большими щеками в мире раскрыла свой рост и вес

    В Боливии заявили о рисках срыва контрактов с Россией по литию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости