Депутат Роднина заявила, что в России нет проблем с продовольствием и жильем

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала решенную в России советскую проблему. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что в России нет проблем с продовольствием и жильем. «В советское время сложности с этим были у 90 процентов населения, а сейчас люди могут получить свои квадратные метры», — посчитала она.

Ранее Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР. По ее мнению, старшее поколение вспоминает советскую эпоху с благодарностью, так как на это время пришлась их молодость.

Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира в парном катании. В декабре 2007-го она была избрана депутатом Государственной Думы по списку «Единой России» от Омской области.