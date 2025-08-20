Роднина раскрыла свое отношение к Сталину

Роднина: Сталин — мощная личность, но были большие разочарования и ошибки

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскрпыла свое отношение к Иосифу Сталину. Ее цитирует Sport24.

«Несомненно, он очень мощная личность, но никого идеального не бывает. Были не только большие победы, но и большие разочарования, и ошибки», — заявила Роднина.

Депутат предложила вспомнить о роли Сталина в Великой Отечественной войне и последующем прогрессе в строительстве в СССР. Роднина признала, что зачастую отношение к людям при Сталине было достаточно жестоким. «Но ведь не он же по каждому вопросу принимал решения», — посчитала она.

18 августа Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР. По ее мнению, большинство людей, ностальгирующих по Советскому Союзу, в нем даже не жили.

Роднина родилась в СССР в 1949 году. В бытность спортсменкой она стала трехкратной олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира в парном катании. В декабре 2007-го она была избрана депутатом Государственной Думы по списку «Единой России» от Омской области.