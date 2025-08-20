На Западе заявили о множестве унизительных моментов на встрече Трампа с Зеленским

Steigan: На встрече Трампа с Зеленским и лидерами ЕС были унизительные моменты

На встрече президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Европейского союза (ЕС) было много унизительных моментов. Об этом заявило норвежское издание Steigan.

«На встрече было много мелких моментов унижения: от того, что Трамп не смог найти президента Финляндии [Александра Стубба], несмотря на то, что он сидел прямо перед ним, до унижения Трампом [главы Еврокомиссии] Урсулы [фон дер Ляйен]», — говорится в статье.

Отмечается, что Ляйен на переговорах собиралась критиковать действия России, но Трамп «заставил ее замолчать».

Ранее американское издание The New York Times (NYT) рассказало, что на встрече Трампа с Зеленским и представителями Европы возникла ситуация, близкая к скандалу. Обстановка накалилась, когда канцлер Германии Фридрих Мерц начал рассуждать о перемирии между Москвой и Киевом.

Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС состоялась 18 августа в Белом доме. В ходе переговоров американский президент заявил, что Украина не будет состоять в НАТО, а также призвал организовать встречу Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.