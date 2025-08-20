Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:37, 20 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения об операции по отстранению Зеленского от власти

Сенатор Джабаров: Смена руководства на Украине ничего не изменит для России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На место нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в случае его ухода придет человек из того же политического круга и тех же взглядов на Россию, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что для России главное — заключить с Украиной мирное соглашение на приемлемых условиях.

«Дело в том, что, мне кажется, Зеленский — это человек, который должен покинуть пост президента, который он занимает незаконно уже определенное время, (...) который привел Украину к краху реальному», — сказал Джабаров, добавив, что будет попытка подставить вместо него человека такого же политического круга.

Комментируя возможное выдвижение бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на пост президента Украины, сенатор пришел к выводу, что все остальные возможные кандидаты еще хуже.

«Что касается Залужного, ну, возможно. Только я не думаю, что хрен будет слаще редьки. Мне кажется, что результат будет такой же», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Все решит расклад на поле боя» Почему Зеленский отменил выборы президента Украины и что поможет ему удержать власть?
«Все решит расклад на поле боя»Почему Зеленский отменил выборы президента Украины и что поможет ему удержать власть?
28 марта 2024
Кто такой Валерий Залужный? Биография бывшего главкома ВСУ, отношения с Зеленским
Кто такой Валерий Залужный?Биография бывшего главкома ВСУ, отношения с Зеленским
31 июля 2025

Ранее «Страна.ua» пришла к выводу, что Запад начал операцию по отстранению Зеленского от власти. До этого стало известно, что Великобритания решила помочь Украине с проведением выборов. Избирательные комиссии стран подписали соглашение о сотрудничестве и обмене опытом. По словам близкого к Центральной избирательной комиссии Украины источника издания, сложившаяся ситуация является тревожным звонком для Зеленского по ряду причин.

Медиасоветница Залужного Оксана Тороп опровергала информацию относительно подготовки к президентским выборам. По ее словам, экс-главком неоднократно высказывал свою позицию, которая заключается в том, что во время конфликта «нужно работать над сохранением страны», а не думать о выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это суровая реальность». Европа ищет способ ввода войск на Украину. Какую роль в этом может сыграть дружественная России страна?

    США ввели санкции против членов МУС

    Раскрыт тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии на встрече с Трампом

    Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

    Опытный пилот потерпел крушение в море во время авиашоу и пропал без вести

    В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

    В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

    Путин утвердил состав набсовета созданной по его инициативе организации

    В российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам

    Провалившая гендерный тест Хелиф бросила бокс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости