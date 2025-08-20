Спорт
17:22, 20 августа 2025Спорт

Защитник «Спартака» отказался считать футбол работой

Защитник «Спартака» Самошников: Язык не поворачивается назвать футбол работой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Защитник московского «Спартака» Илья Самошников отказался считать футбол работой. Его слова приводит сайт красно-белых.

«Никогда не называл футбол работой. Даже язык не поворачивался. Два часа в день на поле воспринимаю как удовольствие. И от футбола не устаю», — заявил 27-летний спортсмен.

Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» 19 августа. Контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2028 года. По информации «РБ-Спорт», зарплата футболиста составит 1,4 миллиона евро в год.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил зарплаты футболистов в стране. По его мнению, оклады игроков завышены как минимум на 50 процентов. Специалист связал это с тем, что большинство клубов получают финансирование от госкомпаний или из бюджета.

До Карпина о завышенных зарплатах в российском футболе говорил экс-игрок сборной страны Дмитрий Булыкин. По его мнению, от этого футбол в стране страдает.

    Все новости