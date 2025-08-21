Спорт
19:10, 21 августа 2025Спорт

Гол Смолова помог медиаклубу победить в матче Кубка России

Медиаклуб «БроукБойз» со Смоловым в составе победил «Авангард» в Кубке России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Медиаклуб «БроукБойз», в составе которого сыграл нападающий Федор Смолов, победил курский «Авангард» в Кубке России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Орле и завершилась победой медиаклуба со счетом 2:1. «Авангард» открыл счет на седьмой минуте, отличился Владислав Игнатенко. Смолов восстановил равенство на 46-й минуте. Решающий мяч на 73-й минуте забил Руслан Левкин.

Благодаря этому голу Смолов до одного мяча сократил отставание от Андрея Аршавина в рейтинге лучших российских бомбардиров. Мяч в ворота «Авангарда» стал для Смолова 157-м на профессиональном уровне. В активе завершившего карьеру Аршавина 158 голов, он занимает в рейтинге шестое место. Лучшим бомбардиром российского футбола является нападающий «Акрона» Артем Дзюба, на счету которого 242 мяча.

Об участии Смолова в матче стало известно 6 августа. Нападающий опубликовал фото с футболкой команды с его фамилией и 90-м номером.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», вместе с которым форвард стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. У 35-летнего футболиста не заключен долгосрочный контракт ни с одной командой.

