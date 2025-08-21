Россия
17:04, 21 августа 2025

Опубликовано новое видео уничтожения десанта ВСУ неподалеку от Крыма

В сеть попало новое видео уничтожения десанта ВСУ у берегов Крыма
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Опубликовано новое видео уничтожения десанта ВСУ неподалеку от Крыма. Его опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

О провальной для украинских войск десантной операции в Черном море стало известно 20 августа.

Новая запись была сделана камерой, установленной на беспилотнике. На ней видно приближение к цели — рассекающему воды Черного моря катеру.

Украинские катера заметили в нескольких десятках километров от Тендровской косы в ночь на 20 августа. По данным главы Херсонской области Владимира Сальдо, целью операции был прорыв к Крыму. После того как один из катеров был подбит (что запечатлено на видео), противник отступил.

