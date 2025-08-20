Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринял попытку высадиться неподалеку от Крыма. В результате он был частично уничтожен, а частично обращен в бегство. Кадры уничтожения десантников ВСУ опубликовали в сети.

В ролике показано движение группы украинских катеров в Черном море. Один из них был поражен российским дроном — горящий катер также видно на записи.

По данным Telegram-канала «Два майора», ролик был снят в ночь на 20 августа, когда ВСУ предприняли попытку высадиться на буровых установках к западу от Крыма. Столкнувшись с сопротивлением, противник отступил.

«Получив прилет ударным дроном от наших войск, покружил вокруг горящих побратимов, нанес удары FPV-дронами по вышкам, отошел», — сказано в публикации.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Стало известно об активизации ВСУ в Черном море

Ранее сообщалось, что украинские войска активизировались в Черном море в ночь на 20 августа.

«В настоящее время в Черном море отмечается активность украинских десантных и безэкипажных катеров, которые курсируют где-то в нескольких десятках километров от Тендровской косы. Активность пока похожа на учебную, но важно сохранять бдительность», — говорится в сообщении Telegram-канала «Архангел спецназа».

В районе Тендровской косы противник, по данным автора канала, проводит разведку боем. Перед выходом безэкипажных катеров в Черное море ВСУ, как уточняется, атаковали запад Крыма с помощью беспилотников.

ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

18 августа стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на Крымском мосту, который готовили украинские спецслужбы.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По данным ФСБ, мощное самодельное взрывное устройство (СВУ) было спрятано в автомобиле Chevrolet Volt. Машина прибыла с Украины в Россию транзитом. Она пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и должна была доехать на автовозе до Краснодарского края.

На Кубани авто планировали передать водителю для перегона в Крым. Его спецслужбы Украины хотели использовать втемную как террориста-смертника, но их планы были сорваны российскими силовиками. Они обезвредили СВУ. Причастные к доставке в Россию начиненной взрывчаткой машины задержаны.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев попытался организовать теракт на Крымском мосту, чтобы сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News ранее подчеркнул, что возвращение Крыма Украине, как и ее членство в НАТО, невозможно. «Обе эти вещи невозможны», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.