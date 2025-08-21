Расторгуев высказался о внесении песни «Конь» в школьную программу

Расторгуев призвал учесть мнение детей при отборе песен для уроков музыки

Солист группы «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев прокомментировал возможное внесение песни «Конь» в школьную программу. Исполнителя цитирует ТАСС.

Музыкант отметил, что при составлении списка песен для изучения в школе нужно учесть мнение самих учеников.

«Мы не можем никому советовать, какие песни должны звучать на уроках музыки. Наверное, надо у детей спросить, что они хотят учить, что им больше нравится», — заявил Расторгуев.

Накануне музыкальный критик Евгений Бабичев предложил ввести в школьную программу песню «Конь» группы «Любэ». Он подчеркнул, что проверенная временем композиция прочно вошла в культурный код россиян.

До этого депутат Госдумы Михаил Романов предложил ввести в школьную программу песню «Веночек» народной артистки Надежды Кадышевой. В свою очередь заслуженная артистка России Юта (настоящее имя — Анна Осипова) призвала изучать на уроках музыки композицию «Офицеры» Олега Газманова.