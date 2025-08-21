Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:02, 21 августа 2025Культура

Расторгуев высказался о внесении песни «Конь» в школьную программу

Расторгуев призвал учесть мнение детей при отборе песен для уроков музыки
Ольга Коровина

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Солист группы «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев прокомментировал возможное внесение песни «Конь» в школьную программу. Исполнителя цитирует ТАСС.

Музыкант отметил, что при составлении списка песен для изучения в школе нужно учесть мнение самих учеников.

«Мы не можем никому советовать, какие песни должны звучать на уроках музыки. Наверное, надо у детей спросить, что они хотят учить, что им больше нравится», — заявил Расторгуев.

Накануне музыкальный критик Евгений Бабичев предложил ввести в школьную программу песню «Конь» группы «Любэ». Он подчеркнул, что проверенная временем композиция прочно вошла в культурный код россиян.

До этого депутат Госдумы Михаил Романов предложил ввести в школьную программу песню «Веночек» народной артистки Надежды Кадышевой. В свою очередь заслуженная артистка России Юта (настоящее имя — Анна Осипова) призвала изучать на уроках музыки композицию «Офицеры» Олега Газманова.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть переговоров о прекращении конфликта на Украине. Чего хотят Москва и Киев?

    Продажи популярных снэков в России упали

    Еще одна страна выразила готовность отправить миротворцев на Украину

    В Минобороны России раскрыли цели ночного группового удара по объектам Украины

    Зеленский раскрыл детали предложения Украины США по дронам

    Президент швейцарского клуба объяснил уход Миранчука

    Волны утянули россиянина в море в Таиланде на глазах у возлюбленной

    Армия России поразила места производства и хранения беспилотников ВСУ

    Российские войска взяли еще один населенный пункт в зоне СВО

    В Раде рассказали о новой карте Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости