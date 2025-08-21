Маск предпочел беспилотники новым автомобилям Tesla

Маск заявил, что в США не появится новый автомобиль Tesla из-за беспилотников

Глава Tesla Илон Маск заявил, что новый автомобиль Model YL, скорее всего, не появится в продаже в США. Об этом предприниматель сообщил, общаясь с подписчиками в X.

20 августа X-блогер под ником WholeMarsBlog обеспокоился тем, что Илон Маск никак не комментирует запуск нового кроссовера Tesla Model YL в Китае. Автомобиль получил три ряда кресел и шесть мест и увеличенный до 750 километров запас хода. В ответ Маск заявил, что Model YL, скорее всего, останется эксклюзивной моделью для китайского и ряда других рынков.

«Производство этой версии Model Y в США начнется не раньше конца следующего года», — заметил миллиардер. Илон Маск добавил, что, вероятно, кроссовер не появится на американском рынке. «Возможно, это и не произойдет никогда, учитывая развитие беспилотных автомобилей в Америке», — подчеркнул Маск. Озвученные главой Tesla предпочтения вызвали недовольство со стороны многих пользователей X.

Журналисты профильного медиа Electrek раскритиковали Илона Маска. По их мнению, шестиместный автомобиль с увеличенным запасом хода мог бы стать популярным в США. Специалисты заметили, что Маск последние шесть лет говорит о том, что беспилотный транспорт вот-вот появится в Америке, но из года в год его прогнозы не сбывались.

«Ради Tesla Маск должен уйти из компании. Жаль, что акционеры не понимают этого или слишком обеспокоены краткосрочным ростом акций корпорации», — подытожили авторы.

В конце августа Tesla начала предлагать переключатели поворотников в автомобиль Model 3 за 2499 юаней (28 тысяч рублей). С 2023-го их функцию выполняют кнопки на рулевом колесе.