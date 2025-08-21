В России раскрыли главное достижение саммита на Аляске

Депутат Чепа: Главным достижением саммита на Аляске стало сближение позиций

Одним из главных достижений саммита на Аляске стало сближение позиций России и США по теме прекращения огня на территории Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Были определены основные принципы и направления, по которым должны двигаться стороны в рамках подготовки к подписанию мирных соглашений. Это и вопросы, связанные с вступлением Украины в НАТО, и вопросы территорий, безопасности. Все ключевые темы были согласованы президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом», — сказал депутат.

Эффективность саммита на Аляске, как заметил Чепа, была продемонстрирована на переговорах с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей европейских стран в Вашингтоне. Политик указал на то, что на этой встрече Трамп отверг план прекращения огня перед началом ведения переговорных процессов.

«Этот во многом ключевой вопрос больше не фигурирует в ходе дискуссий. И я в принципе не вижу сильных деформаций той архитектуры, которая была достигнута на Аляске. Процесс продолжается, несмотря на сопротивление Зеленского и европейских лидеров», — считает Чепа.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российско-американский саммит на Аляске помог достигнуть существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что сохранить этот прогресс удалось, несмотря на сопротивление европейских лидеров.