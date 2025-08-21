Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:36, 21 августа 2025Наука и техника

В зону СВО поставили более 20 тысяч российских «Черник»

ТАСС: В зону СВО поставили более 20 тысяч дронов «Черника»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зону специальной военной операции (СВО) поставили более 20 тысяч российских дронов «Черника» различной модификации. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

По словам собеседника, беспилотники «Черника-1» и «Черника-2» отличают надежность, модульность и многофункциональность, делающие дроны лидерами в своем классе. Так, в 2024 году в зону СВО поставили более 4,5 тысячи беспилотников «Черника-2», в 2025-м — свыше 7,5 тысячи.

Источник уточнил, что на базе «Черники-2» создано семейство беспилотников. «В их числе специализированные беспилотники, предназначенные для аэроразведки, борта с автоматом удержания цели, для поражения наиболее труднодосягаемых целей, разведчики, а также версии, оснащенные тепловизионными и инфракрасными камерами для обнаружения и поражения наземных и водных целей в ночное время суток», — уточнил собеседник.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В июле Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что «Чернику» можно использовать для уничтожения техники и складов Вооруженных сил Украины.

В ноябре командир расчета дрона с позывным Акаб сообщил, что бойцы роты беспилотников 110-й бригады 51-й армии «Южной» группировки российских войск, которые работают на донецком участке фронте, высоко оценили эффективность беспилотников «Черника-2».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс заявил о желании России получить находящуюся под контролем Украины территорию

    США решили минимально участвовать в гарантиях безопасности Украины

    В зону СВО поставили более 20 тысяч российских «Черник»

    В Банке России оценили влияние санкций и ставки на курс рубля

    Внук Зюганова стал замминистром в российском регионе

    Марокканец в поисках лучшей жизни угодил в российский суд

    В Раде назвали условия получения Украиной гарантий безопасности

    Путешествующая по миру туристка назвала преимущества России перед другими странами

    Мужчин с выпирающим животом предупредили о риске не дожить до 60 лет

    В Госдуме высказались о работе для вернувшихся в Россию релокантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости