09:47, 21 августа 2025Спорт

Валуев объяснил получение российского гражданства сбежавшим с Украины футболистом

Валуев: У футболиста Распутько была необходимость стать гражданином России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Распутько

Александр Распутько. Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, почему бывший футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько получил российское гражданство. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Валуев заявил, что у спортсмена была необходимость стать гражданином России и выступать за отечественный клуб. «Не вижу в этом ничего, что могло вызывать такой резонанс», — добавил он.

Ранее стало известно, что Распутько получил российское гражданство. Кроме того, он пополнил состав клуба Первой лиги «Чайка».

В октябре 2023 года Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста.

    Все новости