Украина атаковала Крым

Минобороны: Силы ПВО сбили 21 дрон ВСУ над Крымом и Черным и Азовским морями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Крыму. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытка атаки была предпринята в период с 7:00 до 10:00 по московскому времени. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 летательный аппарат над полуостровом и Черным и Азовским морями.

Российские военные поразили 16 дронов над Крымом, 4 — над Азовским морем, 1 — над Черным морем. Других данных в министерстве не привели.

Днем ранее, 20 августа, диверсанты ВСУ пытались высадиться у берега Крыма. Украинские военные пытались прорваться к полуострову на катерах, их уничтожили. Атака началась с удара FVP-дронов при поддержке разведывательных беспилотников, в качестве одного из них был задействован турецкий Bayraktar.

Диверсиями у берегов Крыма Украина, как заявлял депутат Госдумы Леонид Ивлев, хочет сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта. Он также не исключил, что попытка теракта на Крымском мосту, которую пресекли российские спецслужбы, тоже направлена на срыв диалога.