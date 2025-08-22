Спорт
Футбол Бокс и ММА Зимние виды Летние виды Хоккей Автоспорт Олимпиада ЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
18:00 (Мск)
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|1-й тур
ПСЖ
Сегодня
21:45 (Мск)
Анже
Франция — Лига 1|2-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|2-й тур
Бетис
Сегодня
22:30 (Мск)
Алавес
Испания — Примера|2-й тур
10:31, 22 августа 2025Спорт

Американский боец UFC назвал Чимаева террористом

Американский боец UFC Стрикленд назвал Чимаева террористом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeremy Piper / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон Стрикленд в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявил о намерении лишить пояса чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева.

«Нельзя допустить, чтобы чемпионом UFC был террорист. И похоже, что я единственный, кто может это изменить», — заявил Стрикленд.

Ранее Стрикленда отстранили от боев на шесть месяцев. Это произошло из-за стычки, которую спортсмен устроил на июньском турнире лиги Tuff-N-Uff в Лас-Вегасе.

17 августа Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе, оказавшись сильнее южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой уроженца Чечни единогласным судейским решением.

    Все новости