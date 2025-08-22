Американский боец UFC назвал Чимаева террористом

Американский боец UFC Стрикленд назвал Чимаева террористом

Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон Стрикленд в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявил о намерении лишить пояса чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева.

«Нельзя допустить, чтобы чемпионом UFC был террорист. И похоже, что я единственный, кто может это изменить», — заявил Стрикленд.

Ранее Стрикленда отстранили от боев на шесть месяцев. Это произошло из-за стычки, которую спортсмен устроил на июньском турнире лиги Tuff-N-Uff в Лас-Вегасе.

17 августа Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе, оказавшись сильнее южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой уроженца Чечни единогласным судейским решением.