09:54, 22 августа 2025Силовые структуры

Главного киллера Ореховской ОПГ этапировали из-за заболевания

Главного киллера Ореховской ОПГ Сосновского этапировали из-за заболевания
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Главного киллера ореховской ОПГ Игоря Сосновского, более известного в криминальных кругах как Чипит, этапировали в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сосновскому поставили серьезный диагноз. По предварительным данным, оставшийся срок — до 2034 года — он может провести в ЛИУ. Ранее киллер отбывал наказание в Тверской области.

В 2017 году суд приговорил 51-летнего Сосновского к 18 годам и восьми месяцам заключения. Избежать пожизненного он смог, так как заключил сделку со следствием. Киллер признался в 16 расправах и 5 покушениях. До задержания он считался одним из самых дерзких киллеров «ореховских».

Ранее стало известно, что родные осужденного экс-замглавы ГУ МВД по миграции Дмитрия Тахтаулова заявили о его психическом заболевании.

