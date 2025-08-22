Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:01, 22 августа 2025Экономика

Крупнейшая экономика Европы упала сильнее прогноза

Destatis: ВВП Германии снизился на 0,3 процента в апреле-июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

По итогам второго квартала 2025 года темпы падения экономики Германии, считающейся крупнейшей в еврозоне, оказались стремительнее, чем ожидалось. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Изначально предполагалось, что ВВП ФРГ за отчетный период с учетом сезонных корректировок упадет на 0,1 процента в сравнении с предыдущим кварталом. Однако, согласно уточненной оценке немецкого ведомства, спад составил 0,3 процента. Таким образом, темпы падения крупнейшей экономики Европы оказались втрое сильнее первоначального прогноза.

В январе-марте ВВП Германии увеличился на 0,3 процента. В итоге динамика второго квартала полностью нивелировала прирост за первые три месяца 2025 года. В годовом выражении немецкий валовый продукт с учетом сезонных корректировок увеличился на 0,2 процента вместо ожидавшихся 0,4. Без учета сезонных колебаний немецкая экономика сократилась на те же 0,2 процента после нулевой динамики в первом квартале.

Материалы по теме:
Германия решила упростить выдачу гражданства. Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
Германия решила упростить выдачу гражданства.Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
2 февраля 2024
«Худший год за последние 50 лет» Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
«Худший год за последние 50 лет»Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
27 декабря 2024

Ранее аналитики Института германской экономики (IW) подсчитали, что суммарные потери немецкой экономики из-за последствий пандемии коронавируса, конфликта на Украине и геополитической нестабильности за последние пять лет составили 735 миллиардов евро. На ситуацию, в частности, повлияло резкое сокращение поставок российского газа, рост цен на энергоресурсы, высокая инфляция и ослабление экспортного потенциала ведущей экономики Евросоюза (ЕС), пояснили эксперты. Последняя проблема усугубилась из-за импортных пошлин США. Таможенные тарифы затронули в том числе продукцию немецкого автопрома, для которого американский рынок сбыта считался одним из ключевых.

Промышленный спад, который сейчас переживает страна, согласно оценке главы экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робина Винклера, оказался самым затяжным со времен Второй мировой войны. По итогам 2025 года, согласно оценке экспертов, рост ВВП ФРГ останется околонулевым и составит 0,2 процента. Рассчитывать на более внушительную динамику можно будет не раньше 2026-го, сходятся во мнении аналитики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные ударом трехтонной авиабомбы уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

    Россияне рассказали о любимых осенних занятиях

    Хинштейн выражением «нет слов» описал произошедшее в Курской области ЧП

    «Калашников» отравит на испытания РПЛ-7

    Россиян с неправильно припаркованными у дома машинами предупредили о наказании

    Павлович вышел с российским флагом на дуэль взглядов перед боем в UFC

    Раскрыт уровень доверия россиян Путину

    Встречу Трампа с европейскими лидерами сочли унижением

    Собчак в свитере как у Лаврова взорвала соцсети

    Крупнейшая экономика Европы упала сильнее прогноза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости