Лавров поставил под сомнение статус Зеленского как лидера

Лавров усомнился в статусе Зеленского после его встречи с Трампом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в статусе президента Украины Владимира Зеленского как лидера после его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Его слова передает NBC News.

«Как можно встречаться с человеком, который делает вид, что он лидер?» — отметил Лавров.

Так глава МИД России отреагировал на то, что во время переговоров с президентом США Зеленский категорически отверг все предложения Трампа по урегулированию конфликта на Украине, что, по мнению Лаврова, говорит о нежелании идти на компромисс.

Ранее Лавров заявил, что Россия согласна проявить гибкость в ряде вопросов, поднятых президентом США Дональдом Трампом после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

