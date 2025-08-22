Минобороны заявило о контроле еще над одним населенным пунктом в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над населенным пунктом Катериновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, занять населенный пункт удалось подразделениям Южной группировки войск. Они же в течение недели установили контроль над Александро-Шультино в ДНР.

Катериновка находится южнее населенного пункта Красноармейск (украинское название — Покровск), куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили 1-й корпус Национальной гвардии Украины (КНГУ) «Азов» (признан террористическим и экстремистским, запрещен в России) для сдерживания российского наступления. Военные РФ уже расширили плацдарм к югу и юго-востоку от Доброполья в ДНР.

11 августа Россия совершила глубокий прорыв в Донбассе. Военным удалось продвинуться на десять километров вглубь обороны ВСУ. В результате успешных боевых действий российские войска продвинулись у Кучерова Яра и Золотого Колодца. Далее бойцы ВС России смогли закрепиться в населенном пункте Веселое, а потом — перейти в наступление в направлении трассы Доброполье — Краматорск