Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 22 августа 2025Россия

Минобороны заявило о контроле еще над одним населенным пунктом в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над населенным пунктом Катериновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, занять населенный пункт удалось подразделениям Южной группировки войск. Они же в течение недели установили контроль над Александро-Шультино в ДНР.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Катериновка находится южнее населенного пункта Красноармейск (украинское название — Покровск), куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили 1-й корпус Национальной гвардии Украины (КНГУ) «Азов» (признан террористическим и экстремистским, запрещен в России) для сдерживания российского наступления. Военные РФ уже расширили плацдарм к югу и юго-востоку от Доброполья в ДНР.

11 августа Россия совершила глубокий прорыв в Донбассе. Военным удалось продвинуться на десять километров вглубь обороны ВСУ. В результате успешных боевых действий российские войска продвинулись у Кучерова Яра и Золотого Колодца. Далее бойцы ВС России смогли закрепиться в населенном пункте Веселое, а потом — перейти в наступление в направлении трассы Доброполье — Краматорск

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

    Боец СВО попросил защитить возлюбленную от мигранта и записал видео с автоматом

    Сербия запросила у США очередную отсрочку в санкциях против «Газпрома»

    Раскрыты планы россиян на осень

    Россиянин получил самое строгое наказание за изнасилование школьницы и расправу над ней

    Китай послал США скрытый сигнал перед встречей России и Индии

    Оскароносный американский режиссер примет участие в Московской неделе кино

    Стало известно о вывозе нескольких тысяч людей с одной подконтрольной ВСУ территории

    В России задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата

    66-летнюю актрису обругали в сети за оголенный бюст на детском канале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости