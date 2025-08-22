«Не мог стрелять в молодых парней». Мать Пригожина рассказала о последней встрече с сыном после мятежа

Мать Пригожина заявила, что свержение власти не было целью бунта ЧВК «Вагнер»

Мать основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетта рассказала о последней встрече с сыном после мятежа. По ее словам, это произошло 15 августа 2023 года, а уже 23 августа бизнесмена не стало.

Мать Пригожина заметила, что после мятежа с Евгением было трудно общаться. По ее словам, он, вероятно, не хотел рассказывать ей многих вещей. «Он только говорил, что не мог стрелять в молодых парней», — отметила мать Пригожина. Она призналась, что все это создавало ощущение «обреченности».

Родственница Пригожина также сообщила, что не знает о причинах авиакатастрофы. «Сейчас мы на месте крушения в Тверской области выкупили участок и ставим там памятник», — поделилась деталями она.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Мать Пригожина раскрыла цель мятежа ЧВК «Вагнер»

Мать бизнесмена также раскрыла цель мятежа частной военной компании. Женщина заявила, что все было запланировано не для свержения власти.

В интервью «Фонтанке» родственница Пригожина подчеркнуто назвала мятеж «маршем справедливости». Она заметила, что события в 2023-м произошли спонтанно. Мать основателя ЧВК «Вагнер» уточнила, что ее сын лишь «хотел достучаться до военного руководства».

Кроме того, женщина ответила на вопросы о сбитых самолетах и вертолетах. Она заметила, что это были лишь провокации, не имеющие никакого отношения к ее сыну. «Он в итоге просто развернулся — и все», — добавила она. Виолетта уточнила, что относительно «марша справедливости» у ее сына были исключительно «светлые мысли».

Бывшие вагнеровцы отвергли причастность Пригожина к контрабанде черепов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин никак не причастен к контрабанде черепов бегемотов из Африки. Так на слухи, распространяемые журналистом Александром Невзоровым (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением), ответил ветеран военной компании Марат Габидуллин.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Бывший вагнеровец признался, что Евгений Пригожин мог симпатизировать некоторым журналистам, однако он не был в дружеских отношениях с Невзоровым, так что вряд ли стал искать для него настолько странные предметы — и тем более поручать поиск своим бойцам. Габидуллин напомнил, что в кабинете Пригожина не раз видели африканские алмазы, но о черепах никто даже не слышал.

С Габидуллиным согласился и другой ветеран ЧВК с позывным Гранит. Он опроверг участие Пригожина в контрабанде черепов, заметив, что бизнесмен занимался более важными и серьезными вещами в Африке. «Мы там занимались другими делами (…) Невзоров не был тем, ради кого бы проводили раскопки (…) Это цирк! У нас не было времени заниматься всякого рода ***», — резюмировал он.