Минюст России объявил иноагентом политолога Маркова

Российского политолога Сергея Маркова признали иностранным агентом. Соответствующая информация появилась в реестре Министерства юстиции России, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что в реестр иноагентов политолог попал на основании статьи 7 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Решение о внесении Маркова в соответствующий реестр было принято Минюстом в пятницу, 22 августа. В списке он числится под номером 1053.

Марков отреагировал на признание иноагентом

Внесение в реестр иностранных агентов политолог прокомментировал в беседе с «Лентой.ру». Марков удивился такому решению российского Минюста и обвинил в произошедшем врагов России.

Да вы что? Обалдеть. Я думаю, это враги России пытаются нас так опорочить Сергей Марков политолог

«Кажется, это единственный случай, когда иностранным агентом объявлен человек, который находится под западными санкциями за активную поддержку Владимира Путина и его политики?» — добавил он в своем Telegram-канале, заверив, что не является иностранным агентом и 25 лет поддерживает политику президента России.

Также Марков заявил, что «атакой» на него «занимаются враги России и враги политики Владимира Путина». «Они либо в будущем покажут себя как предатели или будут уволены как коррупционеры», — считает он.

Военкоры прокомментировали внесение Маркова в реестр иноагентов

Российские военные корреспонденты, требовавшие признать Маркова иноагентом, прокомментировали внесение его в реестр Минюста. Так, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц предположил, что к присвоению статуса иноагента Маркова привела поездка на медиафорум в Шуше, где последний «светился от счастья и софитов перед камерами каналов, поливающих грязью его страну» и «облизывал азербайджанские микрофоны».

«Я еще тогда задался вопросом, зачем в нем в ущерб своему государству участвует Марков. Вот вам, похоже, и ответ. Судя по всему, за деньги. А как дышал! Как дышал! Называл своих критиков маргиналами, расписывал, как он очень любит Путина», — написал Коц.

В беседе с изданием Readovka Коц отметил, что произошедшее в Азербайджане незадолго до медиафорума, было попыткой «ударить не по конкретным людям, а по России в целом». «Чтобы этого не понимать, надо быть феноменально скудоумным человеком», — указал он.

Публицист Роман Антоновский в беседе с этим же изданием назвал признание политолога Маркова иноагентом хорошим прецедентом. «Я уже не раз писал о том, что в России есть не только прозападные агенты<...>, но и иноагенты восточные, которые сидят на деньгах из Турции, Азербайджана, арабских стран, лоббируют здесь идеологию пан-тюркизма и пан-исламизма, или же просто нахваливают восточные и южные страны, даже когда те предпринимают откровенно антироссийские шаги», — заявил он.

Нечего было публично целовать азербайджанскому президенту ноги Telegram-канал «Два майора»

«Неужели? Даже не верится. Интересно, уедет в Баку или нет, а то там у [президента Азербайджана Ильхама] Алиева наверняка еще не все части тела вылизаны», — так отреагировали авторы Telegram-канала «Старше Эдды» на внесение Маркова в реестр иноагентов.

Журналистка Ксения Собчак, в свою очередь, назвала неожиданным признание Маркова иноагентом. «Если серьезно, то это большое удивление и кто бы мог подумать, даже после всех азербайджанских скандалов», — написала она в своем Telegram-канале.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Маркова обвиняли в чрезмерной поддержке иностранного политика

Месяцем ранее Сергея Маркова обвинили в чрезмерной поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева на форуме в Шуше.

Как отметили российские военные блогеры, политолог дал хвалебный комментарий в адрес азербайджанского лидера на фоне ряда заявлений политика, повысивших градус в отношениях Москвы и Баку. В частности, Алиев призвал Украину «не соглашаться на оккупацию» и принял от украинской журналистки шевроны бойцов Вооруженных сил Украины, а также пригрозил России судом из-за крушения самолета AZAL и потребовал компенсаций. Кроме того, незадолго до форума в Шуше полиция Азербайджана задержала главу агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Марков на фоне произошедшего назвал Алиева очень мудрым, грамотным и корректным руководителем, а также заявил, что «многие лидеры хотели бы узнать, в чем секрет победы» в конфликте с Арменией. В связи с этими заявлениями политолога призвали признать иноагентом. Сам Марков назвал критикующих его маргиналами и врагами России, а себя — одним «из самых ярких и прямых и убедительных сторонников [президента России Владимира] Путина».