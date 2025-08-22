Мир
13:01, 22 августа 2025МирЭксклюзив

Предсказана реакция стран Запада на российскую версию гарантий безопасности Украины

Политолог Камкин: Безопасность Украины на базе ООН США воспримет положительно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США, скорее всего, поддержит вариант обеспечения гарантий безопасности для Украины на базе постоянных членов ООН, о котором говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, считает политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин. В разговоре с «Лентой.ру» он также заключил, что ряд европейских стран, среди которых Германия, Великобритания и Франция, будут против такого варианта.

«Позиции России и США постепенно сближаются по украинскому вопросу. (…) Американцам крайне нужно отойти от статьи расходов по Украине, скажем так. Им важен дебит, но они хотят сократить и кредит. В этом отношении инициатива, связанная с ООН, конечно, американцами будет воспринята положительно. А вот европейцы фанатично стремятся держать Украину максимально милитаризованной», — сказал Камкин.

По его мнению, Германия, Великобритания, Франция, Польша и Скандинавия не согласятся с предложенным Россией вариантом обеспечения безопасности для Украины.

Политолог, советник директора РИСИ Дмитрий Буневич, со своей стороны, подчеркнул, что отказ от размещения европейских войск на территории Украины — это принципиальная позиция России.

Министр иностранных дел прямо совершенно сказал, что размещение войск стран НАТО на территории Украины для нас неприемлемо, он так это сформулировал. Я думаю, что это принципиальная позиция России, потому что, собственно, одна из причин начала специальной военной операции. Это как раз те риски, которые были связаны с развертыванием инфраструктуры НАТО и попытками вовлечения Украины в Североатлантический альянс, что является, как было сказано Лавровым, неприемлемым для России

Дмитрий Буневичполитолог

По его мнению, заявления европейских лидеров о размещении военного контингента на Украине не способствуют тому переговорному процессу, который был инициирован после встречи президентов США и России на Аляске.

«Во всяком случае, что мы видим со стороны западноевропейских столиц, со стороны Киева, вчерашние заявления Владимира Зеленского — пока все это не внушает большого оптимизма, потому что европейцы и киевский режим, по-моему, занимают достаточно деструктивную позицию в ходе этого переговорного процесса», — сказал политолог.

Ранее Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади заявлял, что Россия выступает за надежные коллективные гарантии безопасности Украины с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция. Он назвал хорошим примером инициативу, предложенную украинской стороной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, предполагавшую гарантии безопасности Украины, участниками которых были бы все государства — члены Совета Безопасности ООН, то есть Россия, Китай, США, Франция и Великобритания, а также ряд других стран. Москва была согласна с этим предложением, отметил глава МИД.

