Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:48, 22 августа 2025Наука и техника

Россия пообещала через шесть лет запустить замену 35-летнему «Хабблу»

Красников: Телескоп «Спектр-УФ» запустят в 2031 году, он заменит «Хаббл»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA TV / Reuters

Российский космический телескоп «Спектр-УФ» запустят через шесть лет — в 2031 году, он заменит американский Hubble («Хаббл»), пообещал в интервью газете «Известия» президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«Этот масштабный проект предназначен для изучения Вселенной, исследования черных дыр, гамма-всплесков, нейтронных звезд и других космических объектов», — считает ученый.

По его оценке, в также рамках федерального проекта «Космос» планируется запуск космических обсерваторий «Спектр-М», которая должна работать в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, в частности, для изучения экзопланет, и аппарата «Спектр-РГН» для исследований квазаров.

Для исследований Солнца создаются космические аппараты «Резонанс» и «Арка». Первый займется изучением влияния солнечного ветра на земные магнитосферу и ионосферу. Второй предназначен для детального изучения поверхности светила, в частности, солнечных пятен.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В октябре 2023-го директор Института астрономии РАН Михаил Сачков заявил, что иностранные комплектующие на перспективной космической обсерватории «Спектр-УФ» замещены на российские.

В октябре того же года научный руководитель института Борис Шустов заявил, что «Спектр-УФ» планируется запустить в 2029-м.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?

    Глава российского региона заступился за детей мигрантов

    Россия пообещала через шесть лет запустить замену 35-летнему «Хабблу»

    Оператор FPV-дрона передумал атаковать группу бойцов ВСУ после одного послания

    Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю лета

    Вучич призвал провести теледебаты с оппозицией

    Опасения Венгрии и Словакии из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» объяснили

    Начался суд над задержанным по делу о «Северных потоках» украинцем

    Россия согласилась проявить гибкость по нескольким предложениям Трампа

    Россиян призвали не делать выводы из «набросов» Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости