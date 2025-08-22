Россия пообещала через шесть лет запустить замену 35-летнему «Хабблу»

Красников: Телескоп «Спектр-УФ» запустят в 2031 году, он заменит «Хаббл»

Российский космический телескоп «Спектр-УФ» запустят через шесть лет — в 2031 году, он заменит американский Hubble («Хаббл»), пообещал в интервью газете «Известия» президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«Этот масштабный проект предназначен для изучения Вселенной, исследования черных дыр, гамма-всплесков, нейтронных звезд и других космических объектов», — считает ученый.

По его оценке, в также рамках федерального проекта «Космос» планируется запуск космических обсерваторий «Спектр-М», которая должна работать в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, в частности, для изучения экзопланет, и аппарата «Спектр-РГН» для исследований квазаров.

Для исследований Солнца создаются космические аппараты «Резонанс» и «Арка». Первый займется изучением влияния солнечного ветра на земные магнитосферу и ионосферу. Второй предназначен для детального изучения поверхности светила, в частности, солнечных пятен.

В октябре 2023-го директор Института астрономии РАН Михаил Сачков заявил, что иностранные комплектующие на перспективной космической обсерватории «Спектр-УФ» замещены на российские.

В октябре того же года научный руководитель института Борис Шустов заявил, что «Спектр-УФ» планируется запустить в 2029-м.