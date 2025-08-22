Культура
16:15, 22 августа 2025Культура

Обвинения против Седоковой назвали политизированными

Юрист Краснов назвал обвинения против Седоковой политизированными
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Юрист Дмитрий Краснов заявил, что обвинения против экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой выглядят как «политизированная история». Его цитирует Общественная служба новостей.

«Как мне кажется, эта история несколько политизирована. Все-таки Седакова — певица, живущая в России, а Латвия, собственно, как и многие прибалтийские страны, всегда точила зуб на артистов из РФ. И им сейчас хочется в очередной раз обострить ситуацию», — сказал он, добавив, что от исполнительницы «не отстанут».

Он также отметил, что певице нужно быть осторожнее, так как въезд в любую европейскую страну может грозить ей тюремным заключением. «Многие страны ЕС между собой имеют соглашение, и в случае возбуждения дела в отношении какой-либо личности ее передвижение по Европе будут отслеживать с целью выдачи латвийским правоохранителям», — уточнил Краснов.

Ранее адвокат Александр Бенхин усомнился в возможности ареста в Латвии Анны Седоковой.

В июле адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила о двух поданных в суд исках против Седоковой. Позже стало известно, что артистку вызовут на допрос в Латвию.

