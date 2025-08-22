Спорт
09:24, 22 августа 2025Спорт

В России дисквалифицировали семейную пару легкоатлетов за отказ сдавать допинг-тест

Легкоатлетов Артема и Надежду Зубковых отстранили за отказ от допинг-теста
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало семейную пару российских легкоатлетов Артема и Надежду Зубковых. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Оба атлета отказались от сдачи допинг-теста. Они были автоматически дисквалифицированы на четыре года, после чего признали вину, отказались от слушаний, и срок их дисквалификации сократили до трех лет.

Артем Зубков выступает в прыжках в длину и в тройном прыжке, Надежда Зубкова — в спринте. Оба спортсмена на Всероссийских соревнованиях представляют Хабаровский край.

Ранее российского борца Аслана Абдуллина за допинг отстранили от соревнований на четыре года. Его дисквалифицировали на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

    Все новости