Лавров направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Вышинского

Лавров: Вышинский был выдающимся журналистом и самоотверженным человеком
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Кирилл Вышинский был выдающимся журналистом, а также мужественным и самоотверженным человеком, бесконечно преданным профессии и верным убеждениям, говорится в телеграмме с соболезнованиями главы МИД РФ Сергея Лаврова родным и близким Вышинского, а также коллективу медиагруппы «Россия сегодня». Ее текст опубликовали на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, он с глубоким прискорбием узнал об уходе из жизни журналиста и общественного деятеля. «Весь творческий путь Кирилла Валериевича служит ярким примером стойкости в отстаивании правды и справедливости, невзирая ни на какие обстоятельства», — подчеркнул министр, отметив, что Вышинский, которому довелось одним из первых ощутить на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима, не предал свои идеалы.

«Сложно переоценить вклад Кирилла Валериевича в формирование понимания в российском обществе эволюции происходивших на Украине разрушительных процессов», — заявил министр. Он выразил уверенность, что Вышинского всегда будут помнить как талантливого журналиста, высокопрофессионального руководителя, доброго и отзывчивого человека.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о скончавшемся после продолжительной болезни Вышинском, назвала его истинным, а не поддельным борцом за свободу слова и права человека, и заявила о «колоссальной утрате именно мировой журналистики».

