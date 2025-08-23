Овечкин стал послом «Интервидения»

Хоккеист Александр Овечкин стал послом музыкального конкурса «Интервидение»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал послом международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом говорится в Telegram-канале конкурса.

Организаторы сообщили, что хоккеист представит публике Кубок «Интервидения» — символ будущих побед и международного единства. «Достижения Овечкина стали неотъемлемой частью истории мирового спорта, теперь у спортсмена новая миссия — воодушевлять и объединять народы под эгидой конкурса "Интервидение"», — отмечается в публикации.

Помимо Овечкина, послами конкурса стали певец Дима Билан, поп-исполнительница Клава Кока и артистка Пелагея.

Ранее стала известна сумма приза за победу в «Интервидении». Всего в нем будут участвовать 21 страна: Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР.