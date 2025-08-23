Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:33, 23 августа 2025Культура

Овечкин стал послом «Интервидения»

Хоккеист Александр Овечкин стал послом музыкального конкурса «Интервидение»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал послом международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом говорится в Telegram-канале конкурса.

Организаторы сообщили, что хоккеист представит публике Кубок «Интервидения» — символ будущих побед и международного единства. «Достижения Овечкина стали неотъемлемой частью истории мирового спорта, теперь у спортсмена новая миссия — воодушевлять и объединять народы под эгидой конкурса "Интервидение"», — отмечается в публикации.

Помимо Овечкина, послами конкурса стали певец Дима Билан, поп-исполнительница Клава Кока и артистка Пелагея.

Ранее стала известна сумма приза за победу в «Интервидении». Всего в нем будут участвовать 21 страна: Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине обозначили условия для обсуждения территорий с Россией

    В Госдуме указали на обязанные восстановить Украину страны

    Российский военный попросил убежища в Норвегии

    Сантехник раскрыл способ удалить неприятный запах из стиральной машины

    Антон Миранчук перешел в московское «Динамо»

    Москвичей предупредили о встречах с летучими мышами

    Овечкин стал послом «Интервидения»

    За россиян подсчитали сэкономленные на кофе навынос деньги за год

    На карте мира захотели расширить Африку

    Российский игрок клуба НХЛ рассказал о решении бытовых вопросов в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости