Раскрыта сумма приза за победу в «Интервидении»

Алимов: Приз за победу в «Интервидении» составит 30 миллионов рублей

Денежный приз за победу в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» составит 30 миллионов рублей. Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, передает ТАСС.

«Победителю конкурса будет вручен Кубок "Интервидения" и денежный приз размером 30 миллионов рублей», — отметил политик.

Дипломат подчеркнул, что столь весомая сумма должна стать серьезным стимулом для конкурсантов и одновременно повысить престиж самого проекта. При этом он уточнил, что первое место не может быть разделено между несколькими исполнителями.

Ранее Алимов подтвердил участие в «Интервидении» 21 страны. По его словам, в конкурсе примут участие Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, РФ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР.