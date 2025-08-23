Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:06, 23 августа 2025Мир

Президент ЮАР обсудил ситуацию на Украине с Зеленским, Макроном и Стуббом

Президент ЮАР Рамафоса обсудил с Зеленским, Макроном и Стуббом идеи по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сирил Рамафоса

Сирил Рамафоса. Фото: Reuters

Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с президентами Украины, Франции и Финляндии Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Александром Стуббом их позиции по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рамафосы.

Уточняется, что в рамках переговоров европейские лидеры поделились своими идеями по урегулированию конфликта. Кроме того, они отметили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами кризиса. Рамафосе также обещали поддерживать усилия, направленные на завершение конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    Президент ЮАР обсудил ситуацию на Украине с Зеленским, Макроном и Стуббом

    Солдату ВСУ восемь месяцев не давали общаться с родными и отправили в «мясной штурм»

    В России обратили внимание на неопределенность в позиции Запада по Украине

    Маркаряна заметили в столичном ГИБДД за три дня до задержания

    Мерц назвал урегулирование на Украине сложной задачей

    «Динамо» победило аутсайдера РПЛ

    Стало известно о планах Германии разморозить выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам

    В российском регионе пострадали два мирных жителя при атаке ВСУ

    Блогер Маркарян не признал вину в оскорблении памяти защитников Отечества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости