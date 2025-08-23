Президент ЮАР обсудил ситуацию на Украине с Зеленским, Макроном и Стуббом

Президент ЮАР Рамафоса обсудил с Зеленским, Макроном и Стуббом идеи по Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с президентами Украины, Франции и Финляндии Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Александром Стуббом их позиции по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рамафосы.

Уточняется, что в рамках переговоров европейские лидеры поделились своими идеями по урегулированию конфликта. Кроме того, они отметили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами кризиса. Рамафосе также обещали поддерживать усилия, направленные на завершение конфликта на Украине.