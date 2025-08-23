Мир
02:11, 23 августа 2025Мир

Россия запросила срочное заседание СБ ООН по «Северным потокам»

Полянский: Россия запросила срочное заседание СБ ООН по «Северным потокам»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков» в 2022 году. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Заседание назначено на 23.00 по московскому времени 26 августа. По словам дипломата, российская сторона направила запрос в связи с появлением данных о задержании подозреваемого в организации подрывов.

«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности», — сказал Полянский.

Ранее сообщалось, что в Италии полицейские задержали подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Газета The Wall Street Journal обнародовала подробности о том, что он является отставным капитаном украинской армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.

    Все новости