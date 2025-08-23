«Сожалею о скандале». Архиепископ Алексий высказался о встрече с Путиным на Аляске. За что ему пришлось извиняться?

В США архиепископ Алексий извинился, что на Аляске не попросил Путина о мире

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий высказался о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил сожаление, что при встрече с российским лидером не попросил его о завершении конфликта на Украине, а саму встречу не согласовал со Священным синодом. Текст с извинениями опубликован на сайте Православной церкви в Америке.

Архиепископ подчеркнул, что провел встречу по собственной инициативе. Однако, по его словам, некоторые сочли, что во время разговора с Путиным он упустил возможность потребовать мира на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Архиепископ Алексий же напомнил, что православная церковь в Америке не раз осуждала «агрессию против Украины».

«Хочу принести искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий. Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал», — подытожил он.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Митрополит Тихон — епископ Православной церкви в Америке — пояснил, что встреча Алексия и Путина была проведена без разрешения Священного синода, тогда как по канонам церкви епископ ничего не может делать без ведома митрополита. Наряду с этим Тихон отметил, что Православная церковь в Америке изначально выразила свою протестную позицию после начала Россией спецоперации на Украине.

Алексий же заключил, что берет на себя ответственность за свой поступок, который не выражает официальную позицию американской православной церкви.

15 августа на Аляске прошел саммит Путина и Трампа

15 августа на Аляске прошел саммит Путина и американского лидера Дональда Трампа. После переговоров президент России возложил цветы к могилам похороненных в Анкоридже советских летчиков и встретился с архиепископом Алексием.

Саммит длился два часа 45 минут в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Путин назвал прошедшую встречу с американским коллегой очень хорошей. «У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом», — подчеркнул Путин. Российский лидер также поблагодарил американскую сторону за создание благоприятной обстановки.

Фото: Сергей Бобылев / Pool / ТАСС

Алексий подарил Путину икону святого Германа Аляскинского

Известно, что архиепископ Алексий подарил Путину икону святого Германа Аляскинского.

По его словам, данная икона была написана на горе Афон. Российский лидер также подарил высокопреосвященству две иконы — образ преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки и икону Успения Пресвятой Богородицы.

Сообщалось также, что православные Аляски вместе с епископом владыкой Алексием молились в день переговоров об успехах встречи лидеров России и США.