Стало известно о снятии батальонов ВСУ с сумского направления

Главком Сырский срочно снял несколько батальонов ВСУ с сумского направления

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский срочно снял еще несколько батальонов ВСУ с сумского направления. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военная хроника».

Только за 22 августа в направлении убрали 3-й батальон 156-й механизированной бригады, 1-й и 3-й батальоны 33-ей отдельной механизированной бригады (ОМБр), а также 2-й батальон 425-го ОШП «Скала» вместе с подразделениями обеспечения.

Причиной стало, по утверждению канала, сдерживание удара ВС РФ на север от Покровска.

Ранее Сырский принял участие в совещании по военной поддержке переговоров. На совещании присутствовали главкомы из Финляндии, Франции, ФРГ, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, а также верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.