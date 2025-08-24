Спорт
Крылья Советов
0:6
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
3:1
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Алисия Паркс
26 августа
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Анастасия Павлюченкова
Завтра
18:00 (Мск)
Даяна Ястремская
US Open (ж)
Даниил Медведев
Завтра
03:30 (Мск)
Бенжамен Бонзи
US Open (м)
Карен Хачанов
26 августа
00:00 (Мск)
Нишеш Басаваредди
US Open (м)
Фулхэм
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|2-й тур
20:19, 24 августа 2025Спорт

Александр Емельяненко раскрыл свой диагноз

Александр Емельяненко: У меня диагноз запойный тип алкоголизма
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко раскрыл свой диагноз. Он высказался на канале Hard Show в YouTube.

По словам спортсмена, у него запойный тип алкоголизма. «У меня всю жизнь такая жизнь — утром тренировки, вечером разборки. Потом отмечаешь что-нибудь, потом выбиваешь долги», — рассказал Емельяненко.

Ранее Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли ВИП-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил боец.

В активе 43-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

