17:46, 24 августа 2025Спорт

Футболист «Крыльев Советов» провел гендер-пати для болельщиков перед матчем РПЛ

Чернов из «Крыльев Советов» провел гендер-пати для болельщиков перед матчем РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Чемпионат»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов провел гендер-пати для пары болельщиков клуба перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Видео опубликовано в Telegram-канале «Чемпионата».

Игрок с микрофоном вышел на бровку и объявил фанатам Тимуру и Екатерине, находившимся на трибунах, пол будущего ребенка. «Поздравляю, у вас будет мальчик», — заявил Чернов. После этого он пожал руку болельщику и подарил букет цветов его жене.

Матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» прошел ранее 24 августа. Горожане одержали выездную победу со счетом 6:0.

Чернов провел весь матч на скамейке запасных. Защитник принадлежит московскому «Спартаку» и выступает за «Крылья Советов» на правах аренды.

